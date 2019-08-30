Футбол

ЧемпионатЧемпионатКак «Барселона» и Неймар изменились, пока Неймар был в «ПСЖ»

Прошло не так уж много времени, но в жизни «Барсы», да и самого Неймара изменилось очень многое. Причём в основном не в лучшую сторону. 1. Новый тренер «Барсы» отходит от привычного футбола До того как Эрнесто Вальверде возглавил «Барсу», его команды никогда не играли, постоянно владея мячом.
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Diario Sport: отказ «Барсы» от встречных предложений «ПСЖ» по Неймару – тактика в переговорах🎬

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Сериал с Неймаром продолжается

Все про Спорт рувчера в 02:18
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:29, Вашингтон
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