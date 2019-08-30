Футбол
ЧемпионатКак «Барселона» и Неймар изменились, пока Неймар был в «ПСЖ»
Прошло не так уж много времени, но в жизни «Барсы», да и самого Неймара изменилось очень многое. Причём в основном не в лучшую сторону. 1. Новый тренер «Барсы» отходит от привычного футбола До того как Эрнесто Вальверде возглавил «Барсу», его команды никогда не играли, постоянно владея мячом.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:29, Вашингтон
Происшествия
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Происшествия
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
Политика
Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 29 августа в 23:21
Культура
Главный хейтер блогера PewDiePie умер в возрасте 20 лет
Народные новости вчера в 05:17
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Наука
Деятельность человека повлияла на климат 4 тыс. лет назад
Дилетант вчера в 10:10
Футбол
Трансфер игрока «Порту» обойдется «Зениту» в 10 млн евро
Осорио перешел в «Порту» из «Тонделлы» летом 2018 года за 2 млн евро. Однако за клуб он провел только 1 матч.
ФАН вчера в 12:00
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Авто
Вандалы разбили 40 авто, приготовленных к Франкфуртскому автосалону
Группа активистов из организации Rocks in the Gearbox, выступающей против автомобильной индустрии, разбила 40 машин, которые подготовили для автосалона во Франкфурте.
SpeedMe 00:01
Политика
Интервью Памфиловой для Associated Press вызвало медийный скандал
В Центризбиркоме просят не цитировать интервью главы комиссии Эллы Памфиловой, которое 29 августа вышло на ленте агентства Associated Press.
Политсовет вчера в 08:51
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
РИА Новости 01:33
Теннис
Медведев показал неприличный жест трибунам в матче US Open
RT на русском 02:24
Технологии
Хакеры взломали аккаунт сооснователя Twitter
Хакеры взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Twitter.
UfacityNews.ru 01:36
Политика
Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине
Американские конгрессмены из обоих партий проявили редкое единодушие и требуют увеличить военную помощь Украине для «сдерживания России в Восточной Европе».
Live24 29 августа в 01:29
Шоу-бизнес
Звезда «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца
Торжественная церемония прошла на родине жениха. 33-летняя телеведущая, звезда канала «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца.
Экспресс газета 00:08
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Шоу-бизнес
Караоке Успенской и ресторан Нагиева: как звезды разоряются в бизнесе
Известные люди хорошо зарабатывают, вдобавок им часто предлагают сняться в рекламе или стать совладельцем успешного бизнеса.
Телепрограмма 02:12
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Политика
Глава МИД Исландии посетит Москву осенью
Глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон может посетить Москву этой осенью.
Москва 24 вчера в 15:40
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19