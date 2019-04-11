Футбол
Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничьюRT на русском 18:11
Николас Тальяфико
|41′
|45′
Криштиану Роналду
Давид Нерес
|46′
Френки Де Йонг
|55′
|60′
Марио Манджукич
Дуглас Коста
Лассе Шёне
|71′
|75′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
|75′
|83′
Миралем Пьянич
|90′+3′
Федерико Бернардески
Сами Хедира
Юрген Эккеленкамп
|90′+4′
|61%
|Владение мячом
|39%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|8
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|17
|14
|Фолы
|10
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
40
Эккеленкамп
6
ван де Бек
21
Де Йонг
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
1
Шченсны
20
Канселу
24
Ругани
19
Бонуччи
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
10
Дибала
6
Хедира
11
Коста
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Туринцев перед самым перерывом вывел вперёд Криштиану Роналду, который забил 125-й мяч в 161-й встрече турнира. Хозяева же отыгрались на 30-й секунде второго тайма.
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