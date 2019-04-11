Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничьюRT на русском 18:11

«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Туринцев перед самым перерывом вывел вперёд Криштиану Роналду, который забил 125-й мяч в 161-й встрече турнира. Хозяева же отыгрались на 30-й секунде второго тайма.

Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью

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