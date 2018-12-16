Футбол

Как «Арсенал» потерпел первое поражение за 23 матча
Чемпионат
11:27

Саутгемптон — Арсенал
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Дэнни Ингз
20′
28′
Генрих Мхитарян
Дэнни Ингз
44′
46′
Эктор Бельерин
Александр Ляказетт
Ян Беднарек
51′
53′
Генрих Мхитарян
60′
Лоран Косельни
Натан Редмонд
Шейн Лонг
63′
70′
Алекс Ивоби
Месут Озил
Стюарт Армстронг
71′
Дэнни Ингз
Чарли Остин
71′
74′
Штефан Лихтштайнер
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Чарли Остин
85′
Стюарт Армстронг
Tyreke Johnson
90′+4′
Шейн Лонг
90′+5′
Лондонский «Арсенал» стартовал при Унаи Эмери с двух поражений в чемпионате Англии от «Манчестер Сити» и «Челси», но после этого выдал потрясающую беспроигрышную серию из 22 встреч в разных турнирах.
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