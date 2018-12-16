Лондонский «Арсенал» стартовал при Унаи Эмери с двух поражений в чемпионате Англии от «Манчестер Сити» и «Челси», но после этого выдал потрясающую беспроигрышную серию из 22 встреч в разных турнирах.

Чемпионат 11:27