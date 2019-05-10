Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги ЕвропыRT на русском 18:29

«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы. Главным героем встречи стал Пьер-Эмерик Обамеянг, записавший на свой счёт три гола. В параллельном матче «Челси» дома взял верх над «Айнтрахтом».

Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы

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