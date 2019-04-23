Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35РИА Новости 17:13
Турция является одним из участников международной программы США по созданию этих истребителей пятого поколения. В Анкаре также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте — там, где будут предложены самые лучшие технологии.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикREGNUM 19:45
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Здоровье
Названы пять симптомов грядущего инсульта
Названы пять основных симптомов, сигнализирующих о возможном инсульте.
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Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей
Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
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Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
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Происшествия
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Авто
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Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено в 05:33
Происшествия
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После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Обновлено в 04:37
Политика
Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова
Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:47
Футбол
Почеттино: «Пробовали различные способы, чтобы забить „Брайтону“»
Старались пробовать различные способы, чтобы распечатать ворота соперника.
Обновлено в 17:44
Политика
Египтяне поддержали увеличение президентского срока в ходе референдума
Граждане Египта в ходе конституционного референдума большинством голосов поддержали увеличение президентского срока с четырех до шести лет, сообщил председатель Центризбиркома республики Ляшин Ибрагим во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено вчера в 04:55
Культура
Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский
Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 20:15
Футбол
В Парагвае футболиста выгнали из клуба за нереализованный пенальти
Игрок парагвайского клуба «Индепендьенте Кампо-Гранде» Брендэкс Парра жестоко поплатился за небрежно исполненный пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского «Ла Экидад».
Обновлено в 19:18
Происшествия
В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено в 17:18
Политика
ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов
Центральная избирательная комиссия Украины после обработки 100% электронных протоколов объявила о победе Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.
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Авто
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Сегодня стало известно, что обновленные модели Hyundai Sonata и Kia Optima в дальнейшем получат систему полного привода.
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Экономика
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Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
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Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
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Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Происшествия
МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа
МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:46
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МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
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Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
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Энергетика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
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