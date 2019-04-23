Армия и оружие
Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в ТурцииГазета.Ru 17:34
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Почему мы покупаем С-400? Потому что у нас есть срочная потребность в системе ПВО. Мы и так являемся партнерами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму. В настоящее время по этому вопросу нет никаких проблем.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикКомсомольская правда 21:25
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