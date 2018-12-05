Футбол

«Кайрат» предложит Аршавину работу тренером в академии
Интерфакс-Спорт
08:29

В ноябре Аршавин объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом, в котором он выступал, был "Кайрат". Аршавин и его карьера 37-летний Андрей Аршавин родился в Санкт-Петербурге и начал футбольную карьеру сначала в фарм-клубе "Зенита", а затем был приглашен в основную команду.
Интерфакс-Спорт08:29

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«Кайрат» готов предложить Аршавину должность тренера академии

Чемпионат07:09

Аршавину предложили тренерскую работу в Казахстане

Советский спорт06:56

Аршавину готовы предложить тренерскую работу в Казахстане

РИА Новости06:38

«Кайрат» готов предложить Аршавину тренерскую работу

Спорт-Экспресс06:06

«Кайрат» готов предложить работу Аршавину

Матч ТВ05:53

«Кайрат» готов предложить работу Аршавину

Sportbox.RU05:53

«Кайрат» готов предложить Аршавину тренерскую работу

Sport24.ru05:31
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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