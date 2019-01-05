Футбол

«Кайрат» опроверг информацию о возможном переходе Самедова
Спорт-Экспресс
05:15

В пресс-службе "Кайрата" сообщили "СЭ", что казахстанский клуб не ведет переговоры с хавбеком Александром Самедовым. Сегодня издание Kazfootball опубликовало новость, согласно которой алмаатинцы рассматривают возможность приобретения Самедова после ухода из команды Исаэля.
Спорт-Экспресс05:15
с чего всё началось

Гендиректор «Кайрата» — о возможном переходе Самедова: даже не слышал о таком

Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова в казахстанскую команду. Вчера, 5 января, стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.
Чемпионат03:15

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«Кайрат» опроверг слухи о переходе Самедова

Матч ТВ05:37

«Кайрат» опроверг информацию о возможном переходе Самедова

Спорт-Экспресс05:15

Генеральный директор «Кайрата» — о переходе Самедова: «Даже не слышал о таком»

Sport24.ru04:12

Гендиректор «Кайрата» — о возможном переходе Самедова: даже не слышал о таком

Чемпионат03:15

СМИ: Самедов может перейти в «Кайрат»

Советский спорт01:26

СМИ: бывший футболист «Спартака» Самедов может перейти в «Кайрат»

ТАСС01:18

Гендиректор «Кайрата» о возможном трансфере Самедова: «Даже не слышал о таком»

Sports.ru03:28
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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