Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова в казахстанскую команду. Вчера, 5 января, стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.

с чего всё началось

В пресс-службе "Кайрата" сообщили "СЭ", что казахстанский клуб не ведет переговоры с хавбеком Александром Самедовым. Сегодня издание Kazfootball опубликовало новость, согласно которой алмаатинцы рассматривают возможность приобретения Самедова после ухода из команды Исаэля.

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