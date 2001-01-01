Футбол
«Кайрат» и «Алашкерт» прошли в следующий раунд ЛЕSportbox.RU 12:23
В первой половине матча забил сербский футболист Урош Ненадович, а во второй — бразилец Тьяго Галвао и армянин Тарон Восканян. В следующем раунде «Кайрат» встретится с победителем пары «Лачи» — «Хапоэль», а «Алашкерт» сыграет с победителем встречи между «Милсами» и «Стяуа».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
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