В первой половине матча забил сербский футболист Урош Ненадович, а во второй — бразилец Тьяго Галвао и армянин Тарон Восканян. В следующем раунде «Кайрат» встретится с победителем пары «Лачи» — «Хапоэль», а «Алашкерт» сыграет с победителем встречи между «Милсами» и «Стяуа».

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли в следующий раунд ЛЕ

Космос Австралиец годами хранил метеорит, посчитав его золотым самородком Ученые шутят, что австралийцу, в некотором роде, повезло даже больше чем он предполагал — в прошлом на территории Виктории находили тысячи золотых самородков, но всего лишь семнадцать метеоритов.

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Хоккей Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

Политика Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

Политика Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Политика Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400 США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Здоровье На создание медицинского центра в Валдае выделят 2 млрд рублей На создание многопрофильного медицинского центра в Валдае выделят порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета.

Политика МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.

Происшествия В Туве в аварии погибли семь человек При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.

Шоу-бизнес Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем.

Игры Rockstar назвала дату выхода обновления с казино для GTA 5 Rockstar Games выпустит обновление The Diamond Casino & Resort для GTA 5: Online 23 июля. На канале разработчиков вышел трейлер патча.

Энергетика «Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.