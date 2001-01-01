Футбол

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 12:26

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Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
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«Кайрат» и «Алашкерт» легко прошли во второй квалифай-раунд

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«Кайрат» и «Алашкерт» вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы

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Матч ТВ12:23

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли в следующий раунд ЛЕ

Sportbox.RU12:23

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги Европы

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Лига Европы. 1-й раунд. Ответные матчи. «Кайрат» против «Широки Бриег», «Женесс Эш» выбил «Тобол»

Sports.ru16 июля в 04:20
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
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Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

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Главу Минстроя Астраханской области арестовали

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Парубий призвал Зеленского правильно подать обращение о внеочередном созыве

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что готов в кратчайшие сроки созвать внеочередную сессию парламента, если президент Владимир Зеленский правильно подаст соответствующие обращение.
Обновлено в 12:32
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
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В Мюнхене пропали две россиянки

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Футбол

Источник: «ПСЖ» принял решение продать Неймара

Руководство «Пари-Сен-Жермен» согласно расстаться с форвардом команды Неймаром, сообщает Sport.es.
Обновлено в 10:36
Политика

Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
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HBO готовит перезапуск сериала «Сплетница»

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Происшествия

В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области.
Обновлено в 04:59
Авто

Renault планирует производить электромобили в России

Накануне состоялась встреча руководства группы Renault с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым в ходе которой стороны в том числе обсудили меры господдержки в производстве электромобилей в нашей стране, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:25
Политика

МИД выразил протест из-за американских учителей

МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Финансы

ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года

По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.
Обновлено в 09:42
Политика

Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Интернет

«Яндекс» научился определять доход пользователей

Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Общество

Москва заняла третье место в мире по численности миллиардеров

Москва занимает третье место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров, следует из рейтинга, подготовленного британской компанией Savills на основе данных Forbes.
Обновлено в 06:47
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Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом

Обновлено вчера в 07:46
Экономика

Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
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Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Общество

Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей

Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В Ливии нашли боевых магов из Нигера

Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей.
Обновлено в 06:45
Футбол

ЧМ по пляжному футболу в 2021 году может принять Россия

Российский футбольный союз (РФС) в конце июня объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
Обновлено в 10:55
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