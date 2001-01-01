Футбол
«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 12:26
Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Политика
Парубий призвал Зеленского правильно подать обращение о внеочередном созыве
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что готов в кратчайшие сроки созвать внеочередную сессию парламента, если президент Владимир Зеленский правильно подаст соответствующие обращение.
Обновлено в 12:32
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Футбол
Источник: «ПСЖ» принял решение продать Неймара
Руководство «Пари-Сен-Жермен» согласно расстаться с форвардом команды Неймаром, сообщает Sport.es.
Обновлено в 10:36
Политика
Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
Обновлено в 12:33
Кино
HBO готовит перезапуск сериала «Сплетница»
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Происшествия
Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью
В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области.
Обновлено в 04:59
Авто
Renault планирует производить электромобили в России
Накануне состоялась встреча руководства группы Renault с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым в ходе которой стороны в том числе обсудили меры господдержки в производстве электромобилей в нашей стране, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:25
Политика
МИД выразил протест из-за американских учителей
МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Финансы
ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года
По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Общество
Москва заняла третье место в мире по численности миллиардеров
Москва занимает третье место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров, следует из рейтинга, подготовленного британской компанией Savills на основе данных Forbes.
Обновлено в 06:47
Общество
Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Общество
Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей
Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Ливии нашли боевых магов из Нигера
Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей.
Обновлено в 06:45
Футбол
ЧМ по пляжному футболу в 2021 году может принять Россия
Российский футбольный союз (РФС) в конце июня объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
Обновлено в 10:55