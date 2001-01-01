Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги Европы

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