Футбол

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 12:26

Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
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Определился соперник «Арсенала» в первом для туляков матче Лиги Европы

Первый Тульский15:20

«Кайрат» и «Алашкерт» вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы

ProstoProSport12:18

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспресс12:26

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли в следующий раунд ЛЕ

Sportbox.RU12:23

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли в следующий раунд ЛЕ

Матч ТВ12:23

«Кайрат» и «Алашкерт» легко прошли во второй квалифай-раунд

Евро-футбол.ру12:27

Лига Европы. 1-й раунд. Ответные матчи. «Рейнджерс» против «Сент-Джозеф’c», «Кайрат» победил «Широки Бриег»

Sports.ru16 июля в 04:20
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика

Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.
Обновлено в 15:49
Политика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Происшествия

В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу

Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Происшествия

В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Политика

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Кино

Вышел новый трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 12:26
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

Женщина, пострадавшая при обстреле окраин Донецка, скончалась в больнице, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 13:16
Интернет

Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США

Обновлено в 15:06
Авто

АвтоВАЗ снова остановит производство

Обновлено в 04:58
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Футбол

Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе

Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин назвал путь урегулирования в Донбассе

Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:36
Политика

США ввели санкции против пяти граждан Ирана и семи иранских компаний

Соединенные Штаты ввели в четверг санкции против пяти граждан Ирана и семи иранских компаний.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Войска ЦВО в полном составе подняты по учебной тревоге

Обновлено в 05:15
Общество

Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день

Обновлено в 03:22
Теннис

На US Open-2019 будет разыгран рекордный призовой фонд

Обновлено в 15:50
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Авто

Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq

Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Энергетика

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Музыка

Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области

Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
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Футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в небольшом городе Широки-Бриег, расположенным в западной части страны на берегах речки Лиштица в 20-ти километрах западнее Мостара.
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