Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги Европы

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