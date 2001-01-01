Футбол
«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 12:26
Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:00, Вашингтон
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.
Обновлено в 09:06
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено в 21:52
Гаджеты
Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон
Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Общество
Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба»
Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».
Обновлено в 14:36
Технологии
Испытания беспилотника-огнемета из США показали на видео
Видео испытания американского беспилотника-огнемёта TF-19 Wasp появилось в Youtube.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер решили вопрос об опеке над дочерью
Пока в мире обсуждают «русский троллинг» Леди Гаги, которую называют разлучницей пары, портал TMZ со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что модель и актер договорились об опеке над двухлетней дочерью Леей де Сьен.
Обновлено в 12:16
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Общество
BMW назначил нового главу компании
Немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей BMW в четверг, 18 июля, назначил Оливера Циспе (Oliver Zipse) новым председателем совета директоров компании.
Обновлено в 15:51
Политика
Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией
Замглавы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что подразделению срочно необходимы шесть новых ледоколов для возможности конкурировать с Россией в Арктике, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.
Обновлено в 19:13
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Кино
Пол Маккартни работает над мюзиклом
Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
Обновлено в 09:50
Здоровье
Губернатор Воробьёв поздравил рожениц Сергиева Посада
Андрей Юрьевич зашёл в палаты к молодым мамам, поздравил их с рождением детей и каждой вручил по букету цветов.
Обновлено в 08:44
Политика
Глава МИД ФРГ заявил о необходимости диалога с Россией
Как заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, достичь длительного мира в Европе возможно, только если сотрудничать с Россией.
Обновлено в 03:30
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:27
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено в 21:19
Здоровье
Медик объяснил, что повышает риск развития рака
Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники Frau Klinik Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась: — Если мы вспомним наших прабабушек, в начале века они рожали по пять, шесть детей, и длительность кормления грудью у них составляла лет пять, это очень сильный фактор, который снижает риск развития рака молочной железы.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Почему в мире растёт число людей, страдающих диабетом
Во всём мире число диабетиков растёт.
Обновлено в 08:00
Транспорт
Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу
Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама
В параде кораблей, который состоится во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского флота, впервые будут участвовать корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено в 19:40
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено в 19:35
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Космос
Toyota пообещала пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля
Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Гаджеты
Новый фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа
Хотя официальная презентация нового фитнес-браслета Honor Band 5 пройдет только 23 июля, предварительные заказы на него уже принимаются.
Обновлено в 12:11