Футбол

Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Нева Спорт 06:00

Бразильский новичок «Краснодара» Кайо поделился впечатлениями о пребывании в клубе. По словам Кайо, его друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали ему, что эта страна не такая, как представляют её многие.
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Кайо назвал переход в «Краснодар» большим шагом вперёд в карьере

RT на русском05:44

Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Нева Спорт06:00

Новичок «Краснодара» Кайо восхитился тренировочной базой команды

Матч ТВ06:10

Новичок «Краснодара» Кайо восхитился тренировочной базой команды

Sportbox.RU06:10

Кайо: «Когда возник вариант с „Краснодаром“, я мало что знал о России. Но решил, что надо рискнуть»

Sport24.ru08:20

Кайо: узнал, что мной интересуется «Краснодар», и решил, что надо рискнуть

Чемпионат05:27

Кайо заявил, что никогда не видел такой тренировочной базы, как в «Краснодаре»

Спорт-Экспресс05:33
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Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Финансы

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:05
Политика

Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Экономика

Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Общество

В Петербурге пришвартовался французский катамаран Energy Observer

Обновлено в 03:41
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Политика

«Газпром» отчитался о строительстве 58,7% «Северного потока-2»

«Газпром» построил 58,7% газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 09:58
Политика

В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы

В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Интернет

Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов

Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
Обновлено в 04:43
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Футбол

Сборные России и Шотландии сыграют на стадионе «Лужники»

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО

Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше

В Польше разместят Командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак.
Обновлено в 03:06
Финансы

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми

В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:19
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье задержан за педофилию

Громкий скандал разгорается в подмосковной школе олимпийского резерва. Восьмилетняя спортсменка обвинила тренера по бегу в растлении.
Обновлено в 07:43
Наука

Новые тайны древнего Иерихона раскрыты археологами из России

Византийская часть древнего города Иерихон была заселена значительно раньше римского периода, сообщил руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН Леонид Беляев.
Обновлено в 09:48
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