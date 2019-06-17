Футбол
Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Нева Спорт 06:00
Бразильский новичок «Краснодара» Кайо поделился впечатлениями о пребывании в клубе. По словам Кайо, его друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали ему, что эта страна не такая, как представляют её многие.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Финансы
Фондовый рынок США начал неделю в плюсе
Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:05
Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Политика
«Газпром» отчитался о строительстве 58,7% «Северного потока-2»
«Газпром» построил 58,7% газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 09:58
Политика
В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы
В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Интернет
Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов
Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
Обновлено в 04:43
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Футбол
Сборные России и Шотландии сыграют на стадионе «Лужники»
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО
Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше
В Польше разместят Командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак.
Обновлено в 03:06
Финансы
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми
В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР
Обновлено в 09:19
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье задержан за педофилию
Громкий скандал разгорается в подмосковной школе олимпийского резерва. Восьмилетняя спортсменка обвинила тренера по бегу в растлении.
Обновлено в 07:43
Наука
Новые тайны древнего Иерихона раскрыты археологами из России
Византийская часть древнего города Иерихон была заселена значительно раньше римского периода, сообщил руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН Леонид Беляев.
Обновлено в 09:48