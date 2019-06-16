Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Нева Спорт 06:00

Бразильский новичок «Краснодара» Кайо поделился впечатлениями о пребывании в клубе. По словам Кайо, его друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали ему, что эта страна не такая, как представляют её многие.

Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

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