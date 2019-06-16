Футбол

Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Нева Спорт 06:00

Бразильский новичок «Краснодара» Кайо поделился впечатлениями о пребывании в клубе. По словам Кайо, его друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали ему, что эта страна не такая, как представляют её многие.
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Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Нева Спорт06:00

Обновленная команда под ЛЧ, расставание с ветеранами. Как изменится «Краснодар» летом

Sport24.ruвчера в 13:15

Новичок «Краснодара» Кайо восхитился тренировочной базой команды

Матч ТВ06:10

Кайо: узнал, что мной интересуется «Краснодар», и решил, что надо рискнуть

Чемпионат05:27

Кайо назвал переход в «Краснодар» большим шагом вперёд в карьере

RT на русском05:44

Кайо заявил, что никогда не видел такой тренировочной базы, как в «Краснодаре»

Спорт-Экспресс05:33

Новичок «Краснодара» Кайо восхитился тренировочной базой команды

Sportbox.RU06:10
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Политика

Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США

Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Политика

Россия и Южная Корея официально начинают переговоры о формировании ЗСТ

Москва и Сеул официально договорились начать переговоры по соглашению о формировании зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами.
Обновлено в 07:01
Здоровье

В Саратовской области 762 человека заболели мышиной лихорадкой

Как сообщает интернет-изданию «Новости Саратова» спецкорреспондент, одной из главных тем обсуждения стало проведение мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки на территории лесопарковых зон, а также в детских лагерях, которые находятся за чертой города.
Обновлено в 07:15
Политика

Офицера разведки Бельгии уволили за связи с российским олигархом

Служба общей разведки и безопасности Бельгии (SGRS) уволила офицера запаса из-за его связей с неким олигархом из России.
Обновлено в 06:51
Экономика

Китайская компания присвоила несколько российских торговых марок

Обновлено в 01:51
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»

Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился на 59,16 копейки - до 72,1077 рубля, курс доллара уменьшился на 11,39 копейки - до 64,3187 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:45
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Футбол

Начальник «Чайки»: «Гиоргобиани не смогли удержать, он поехал в «Уфу»

Начальник футбольной команды «Чайка» Олег Баян объяснил выбор дебютантом ФНЛ нового главного тренера, рассказал о трансферной кампании клуба и задаче на сезон.
Обновлено в 06:46
Наука

Физики предложили схему универсального алмазного детектора темной материи

Физики из США и Израиля предложили схему детектора темной материи, в основе которого лежат сверхчистые алмазы.
Обновлено в 03:02
Экономика

В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком

Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Алсу получила право на повышенную пенсию после скандала на «Голосе»

Обновлено в 04:39
Кино

Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» возглавил российский кинопрокат

Обновлено в 06:23
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Политика

New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене

Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.
Обновлено в 02:49
Политика

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких».
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище

В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Обновлено в 05:48
Политика

Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа

Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Экономика

ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая

Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
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