Футбол
Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Нева Спорт 06:00
Бразильский новичок «Краснодара» Кайо поделился впечатлениями о пребывании в клубе. По словам Кайо, его друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали ему, что эта страна не такая, как представляют её многие.
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Обновленная команда под ЛЧ, расставание с ветеранами. Как изменится «Краснодар» летом
Sport24.ruвчера в 13:15
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Политика
Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США
Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Политика
Россия и Южная Корея официально начинают переговоры о формировании ЗСТ
Москва и Сеул официально договорились начать переговоры по соглашению о формировании зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами.
Обновлено в 07:01
Здоровье
В Саратовской области 762 человека заболели мышиной лихорадкой
Как сообщает интернет-изданию «Новости Саратова» спецкорреспондент, одной из главных тем обсуждения стало проведение мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки на территории лесопарковых зон, а также в детских лагерях, которые находятся за чертой города.
Обновлено в 07:15
Политика
Офицера разведки Бельгии уволили за связи с российским олигархом
Служба общей разведки и безопасности Бельгии (SGRS) уволила офицера запаса из-за его связей с неким олигархом из России.
Обновлено в 06:51
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»
Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 59,16 копейки - до 72,1077 рубля, курс доллара уменьшился на 11,39 копейки - до 64,3187 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:45
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Футбол
Начальник «Чайки»: «Гиоргобиани не смогли удержать, он поехал в «Уфу»
Начальник футбольной команды «Чайка» Олег Баян объяснил выбор дебютантом ФНЛ нового главного тренера, рассказал о трансферной кампании клуба и задаче на сезон.
Обновлено в 06:46
Наука
Физики предложили схему универсального алмазного детектора темной материи
Физики из США и Израиля предложили схему детектора темной материи, в основе которого лежат сверхчистые алмазы.
Обновлено в 03:02
Экономика
В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком
Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
Обновлено в 06:45
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Политика
New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене
Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.
Обновлено в 02:49
Политика
Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких».
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище
В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.
Обновлено в 05:55
Политика
Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа
Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Обновлено в 06:20
Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43