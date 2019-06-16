Футбол
Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Нева Спорт 06:00
Бразильский новичок «Краснодара» Кайо поделился впечатлениями о пребывании в клубе. По словам Кайо, его друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали ему, что эта страна не такая, как представляют её многие.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:55, Вашингтон
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Экономика
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте
Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российское импортозамещение
«Тенденции по условиям доступа на рынки в целом негативны для России, поскольку экспортеры ЕС сталкиваются со вторым по величине списком из 34 барьеров в стране, которая продолжала проводить политику импортозамещения с помощью широкого спектра средств», – говорится в докладе.
Обновлено в 08:08
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Канаде после поцелуя с возлюбленным умерла 20-летняя девушка
В Канаде произошел несчастный случай, повлекший за собой смерть 20-летней девушки. Последняя умерла после поцелуя со своим молодым парнем.
Обновлено в 08:33
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Финансы
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Экономика
В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком
Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
Обновлено в 06:45
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Политика
Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента страны
Если следствие докажет причастность Атамбаева, занимавшего пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год, к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, бывшему главе государства может грозить пожизненный срок.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области
Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
Обновлено в 03:34
Футбол
Илья Гапонов: «Рианчо в „Спартаке“ проводил теоретические тренировки, а Каррера больше наблюдал»
Защитник «Спартака» Илья Гапонов в интервью Sports.ru рассказал о том, как проходили тренировки под руководством экс-тренеров команды Массимо Карреры и Рауля Рианчо.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Петербурге пытались поджечь католический храм
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром в понедельник, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки
После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
Обновлено в 07:42
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Общество
Названы самые солнечные города России
Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
Обновлено в 03:51
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Политика
Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Обновлено в 08:35
Политика
В Екатеринбурге мусульмане раскритиковали депутата за слова о мечетях
Свердловское мусульманское сообщество возмутило выражение о мечетях, которое сказал депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, сообщает издание Ура.ру.
Обновлено в 08:48
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42