Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо продолжит карьеру во «Фламенго». 25-летний футболист подписал соглашение, которое будет рассчитано до декабря 2023 года, сообщает официальный сайт «Фламенго». По данным бразильских СМИ, трансфер Кайо обошёлся «Фламенго» приблизительно в € 5 млн.

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