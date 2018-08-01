Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Кайл и Киан отказались возглавить ПентагонВести.Ru14:51
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон. Об этом сообщает издание Politico. Как отмечает газета, генерал уже отказывался от поста главы оборонного ведомства в 2016-м.
Вести.Ru14:51
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Политика
Япония предложит РФ не требовать взаимных компенсаций по Курилам
Японские власти собираются предложить России отказаться от взаимных прав по требованию каких-либо компенсаций, связанных с южными Курилами.
Обновлено в 21:51
Политика
Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 18:53
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Кевина Спейси остановили за превышение скорости после заседания суда
Полицейские остановили американского актера Кевина Спейси за превышение скорости после заседания суда по делу о домогательствах, сообщает TMZ, в распоряжение которого попало видео случившегося.
Обновлено в 21:40
Авто
«Яндекс» начал испытания своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 19:16
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море
Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Политика
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
Политика
В Мексике разрастается бензиновый кризис
Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти.
Обновлено в 17:31
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Общество
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость.
Обновлено в 20:52
Политика
Во Франции ужесточат наказание за несогласованные акции
Власти Франции собираются отреагировать на продолжающиеся протесты движения «желтых жилетов» ужесточением наказания за организацию и проведение несогласованных акций.
Обновлено в 21:01
Политика
Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда
Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:01
Происшествия
В автосервисе в Новой Москве произошел пожар
Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика
Антикоррупционную комиссию ООН выслали из Гватемалы
Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.
Обновлено в 19:58
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Сиднее нашли мертвой известную австралийскую топ-модель
Австралийскую топ-модель Аннализу Браакензик нашли мертвой в ее квартире в Сиднее, сообщает News.com.au.
Обновлено в 07:40
Кино
Умер актер Уильям Морган Шеппард
Обновлено в 12:27
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Авто
Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае
Основатель автоконцерна Tesla Илон Маск объявил о начале строительства в Шанхае завода для производства электромобилей.
Обновлено в 06:42
Политика
Пенс: Белый дом изучает юридическую возможность объявления ЧП в США
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация изучает законность инициативы президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
ВВС Украины попали в десятку худших в мире
Обновлено в 22:03
Технологии
Mastercard убрала название из логотипа
Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36