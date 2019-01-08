Политика
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон. Об этом сообщает издание Politico. Как отмечает газета, генерал уже отказывался от поста главы оборонного ведомства в 2016-м.
Вести.Ru14:51
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Обновлено в 12:13
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Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
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