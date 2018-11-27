Футбол

Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию»
Чемпионат
06:32

Японский полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава рассказал, что хотел бы покинуть немецкий клуб. Футболист признался, что был бы рад попробовать силы в чемпионате Испании.
Чемпионат06:32

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Кагава намерен покинуть «Боруссию»

Евро-футбол.ру06:52

Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию»

Чемпионат06:32

Кагава: «Не закончу с футболом, пока не поиграю в Испании. Это самая важная задача»

Sport24.ru05:54

Синдзи Кагава: «Не завершу карьеру, пока не поиграю в чемпионате Испании»

Матч ТВ05:00

Синдзи Кагава: «Не завершу карьеру, пока не поиграю в чемпионате Испании»

Sportbox.RU05:00

Синдзи Кагава: «Хочу сменить обстановку и принять новый вызов»

Спорт-Экспресс04:43

Кагава признался, что хочет играть в Испании

Soccer.ru03:56
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Футбол

«Енисей» сыграет с «Ахматом» на 18-градусном морозе

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет 1 декабря на Центральном стадионе Красноярска, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Футбол

300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА

Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в "Лужниках" в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории".
Обновлено в 07:39
Футбол

«Анжи» подписал контракт с 17-летним форвардом из «ПСЖ»

Футбольный клуб "Анжи" подписал контракт с 17-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте махачкалинской команды.
Обновлено в 07:53
Футбол

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером

На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного".
Обновлено в 07:53
Футбол

«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»

Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".
Обновлено в 07:56
Футбол

Мане рискует пропустить матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов из-за болезни

«Ливерпуль» может столкнуться с кадровыми проблемами в атаке в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 28 ноября.
Обновлено в 05:56
Футбол

Моуринью знает, как справиться с давлением

Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают.
Обновлено в 06:40
Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

Полузащитник Александр Головин попал в состав «Монако» на выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 07:27
Футбол

Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Обновлено в 07:30
Футбол

Классон продлил контракт с «Краснодаром»

Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что полузащитник Виктор Классон продлил контракт с клубом.
Обновлено в 07:41
Футбол

Финальный матч Кубка Либертадорес предложили провести в Европе

Заместитель мэра Генуи Стефано Анцалоне обратился с предложением к президентам аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" провести в итальянском городе ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:27
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.
Обновлено в 03:22
Футбол

Капелло: «Возможно, „Реал“ в данный момент уступает „Роме“»

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло оценил шансы "Ромы" и "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Спартак» запускает собственный мобильный оператор

Обновлено в 07:35
Футбол

Джейми Каррагер: «Канте сейчас средний игрок, Сарри нужно изменить построение»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри необходимо изменить роль Н’Голо Канте на поле.
Обновлено в 07:19
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Синдзи Кагава
Японский футболист
Японский футболист, полузащитник немецкого клуба «Боруссия Дортмунд». Победитель Кубка Азии 2011 года.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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