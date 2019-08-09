Футбол
Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в СегундеЧемпионат 09:50
Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила об уходе полузащитника Синдзи Кагавы. 30-летний японский футболист присоединился к «Сарагосе», которая в настоящий момент выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании. Условия сделки не разглашаются.
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