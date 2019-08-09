Футбол

Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в СегундеЧемпионат 09:50

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила об уходе полузащитника Синдзи Кагавы. 30-летний японский футболист присоединился к «Сарагосе», которая в настоящий момент выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании. Условия сделки не разглашаются.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бывший футболист «МЮ» и «Боруссии» Д Кагава перешел в «Реал Сарагоса»

Sport24.ru09:38

Кагава перешел из «Боруссии» в испанский клуб

Sportbox.RU09:15

Синдзи Кагава подписал контракт с «Сарагосой»

РИА Новости09:18

Кагава подписал с «Сарагосой» двухлетний контракт. Клуб играет в Сегунде

Sports.ru09:16

Кагава перешел из «Боруссии» в испанский клуб

Матч ТВ09:15

Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде

Чемпионат09:50

Кагава перешел в «Сарагосу»

Спорт-Экспресс08:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика

Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика

США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»

Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы

ЦБ РФ предупредил о возможном снижении ставок по депозитам и кредитам

ЦБ РФ видит потенциал дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам в России.
Обновлено в 07:42
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Политика

Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Политика

Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским

Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга

Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Обновлено в 13:11
Футбол

Зийех продлил контракт с «Аяксом»

Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.
Обновлено в 12:32
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro получили новую бета-версию Android 10 Q

В прошивке MIUI на базе текущей бета-версии Android 10 Q появился новый стиль панели управления, исправлены ошибки в работе отображения таймера и иконки камеры.
Обновлено в 13:11
Политика

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие

При отражении атак боевиков погибли 10 сирийских военных

Десять сирийских военных погибли, 21 получил ранения при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в пятницу в районе идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку в бикини

Семейная жизнь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу дала трещину год назад.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился Oxxxymiron

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился рэп-исполнитель Oxxxymiron.
Обновлено в 10:00
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Культура

Lego выпустит набор к 25-летию сериала «Друзья»

Компания Lego выпустит конструктор, посвященный сериалу «Друзья». Об этом сообщается на сайте производителя.
Обновлено в 03:01
Музыка

Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Кино

Новый фильм Тарантино в первый день проката в России установил рекорд

Обновлено в 13:14
Общество

Взрыв башни атомной электростанции в Германии попал на видео

Обновлено в 12:42
Происшествия

Семья цыган в Кузбассе несколько месяцев держала в рабстве девушку

Обновлено в 07:35
Общество

Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами

Обновлено в 08:31
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене

В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Синдзи Кагава
Японский футболист
Японский футболист, полузащитник немецкого клуба «Боруссия». В настоящее время выступает на правах аренды за турецкий клуб «Бешикташ». Победитель Кубка Азии 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное