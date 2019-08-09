Футбол

Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в СегундеЧемпионат 09:50

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила об уходе полузащитника Синдзи Кагавы. 30-летний японский футболист присоединился к «Сарагосе», которая в настоящий момент выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании. Условия сделки не разглашаются.
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Кагава подписал с «Сарагосой» двухлетний контракт. Клуб играет в Сегунде

Sports.ru09:16

Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде

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Синдзи Кагава подписал контракт с «Сарагосой»

РИА Новости09:18

Бывший футболист «МЮ» и «Боруссии» Д Кагава перешел в «Реал Сарагоса»

Sport24.ru09:38

Кагава перешел из «Боруссии» в испанский клуб

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Кагава перешел из «Боруссии» в испанский клуб

Sportbox.RU09:15

Кагава перешел в «Сарагосу»

Спорт-Экспресс08:56
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