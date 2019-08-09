Футбол
Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в СегундеЧемпионат 09:50
Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила об уходе полузащитника Синдзи Кагавы. 30-летний японский футболист присоединился к «Сарагосе», которая в настоящий момент выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании. Условия сделки не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
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Монеточка выпустила песню «Гори гори гори» о лесных пожарах в России.
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Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
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Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
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Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках
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Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах
Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
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Чемпионат Франции. «Монако» без Головина принимает «Лион»
В пятницу "Монако" играет с "Лионом". Российский полузащитник Александр Головин пропускает матч из-за дисквалификации.
Обновлено в 08:11
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
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Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
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Apple заплатит миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone
Американская компания Apple готова предложить специалистам в области кибербезопасности рекордную награду за обнаружение уязвимостей в системе безопасности iPhone.
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В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
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Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
Каждому пятому (20%) работающему по найму жителю России часто не хватает денег до зарплаты, при этом прежде всего с дефицитом средств сталкиваются те россияне, которые получают не более 14 тысяч рублей, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 09:55
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
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Обновлено в 11:09
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Доила козу, таскала уголь: Екатерина Шпица поделилась воспоминаниями из детства
Сегодня Катерина рассказала о воспоминаниях из детства.
Обновлено в 15:00
Культура
Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
Lego 1 сентября выложит на прилавки магазинов новый набор, созданный к 25-летию со дня выхода культового комедийного сериала «Друзья».
Обновлено в 04:44
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Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
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Назван самый популярный советский фильм на YouTube
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Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
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Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52