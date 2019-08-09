Футбол

Кагава перешел из «Боруссии» в испанский клубМатч ТВ вчера в 09:15

«Сарагоса» объявила о приобретении форварда дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагавы. Соглашение с японским футболистом рассчитано на два года. В сезоне-2019/20 «Сарагоса» будет выступать в сегунде.
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Бывший футболист «МЮ» и «Боруссии» Д Кагава перешел в «Реал Сарагоса»

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РИА Новостивчера в 09:18
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