Футбол
Кафу находится на грани банкротстваСпорт-Экспресс 09:38
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится в сложном финансовом положении. Футбольное агентство, которым владеет 49-летний бразилец последние 15 лет, понесло огромные финансовые потери. Из-за этого он был вынужден продать часть собственности.
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Экономика
Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%
Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
Политика
Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов
Законом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны: он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Политика
Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Юристу ФБК забраковали почти 15% подписей Согласно данным проверки, 387 подписей признаны недействительными на основании заключения эксперта 16 июля окружная избирательная комиссия района Арбат отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 43, юристу ФБК Любови Соболь.
Обновлено в 11:13
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Общество
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Экс-глава МЧС и бывший канцлер Австрии вошли в совет директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС России, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:32
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Наука
Ученые изучили метаболические особенности мозга аутистов
Сравнив результаты масс-спектрометрии метаболитов в префронтальной коре аутистов и здоровых людей, ученые получили набор данных для дальнейших исследований.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Политика
Конгрессмены США изучат резолюцию о «расистских» заявлениях Трампа
Члены Палаты представителей США намерены изучить резолюцию об осуждении президента Дональда Трампа за «расистские высказывания» в адрес конгрессменов.
Обновлено в 05:27
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Прямо как в шоу-бизнесе: Пугачева и Галкин посетили Рижский зоопарк
Сам Галкин, показывая сыну Гарри жабу, заявил, что она "прямо, как в шоу-бизнесе", а жене Николаева, которая хотела покормить грустную лошадь булочкой, посоветовал хотя бы вынуть ее из пакета.
Обновлено в 08:26