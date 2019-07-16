Футбол

Кафу находится на грани банкротстваСпорт-Экспресс 09:38

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится в сложном финансовом положении. Футбольное агентство, которым владеет 49-летний бразилец последние 15 лет, понесло огромные финансовые потери. Из-за этого он был вынужден продать часть собственности.
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Кафу лишился недвижимости из-за долгов

Советский спорт11:54

Двукратный чемпиона мира по футболу может обанкротиться из-за неуплаты налогов

Матч ТВ09:41

Кафу находится на грани банкротства

Спорт-Экспресс09:38

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии имеет огромные долги

Чемпионат09:11

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии находится на грани банкротства

Sport24.ru05:44

Двукратный чемпион мира по футболу погряз в долгах

Газета.Ru08:23

Кафу испытывает финансовые проблемы

RT на русском06:49
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Гидросамолет разбился в Канаде, трое человек погибли

Как сообщает телеканал CTV, одномоторный гидросамолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в районе озера Мистатин в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Обновлено в 16:15
Общество

Срок заключения осужденной в США россиянки Осиповой сократился

Обновлено в 15:18
Политика

Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах

Обновлено в 11:16
Политика

Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено в 13:03
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика

ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств

Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.
Обновлено в 11:55
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Обновлено в 14:07
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
Обновлено в 12:40
Авто

Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Политика

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:26
Кино

Джордж Мартин отказался учитывать мнения фанатов «Игры престолов»

Обновлено в 05:08
Политика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Спорт

Российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин

По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, в допинг-пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен кокаин.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Культура

Беглов рассказал о дружбе Санкт-Петербурга с Москвой

Обновлено в 08:29
Происшествия

В Москве в ДТП пострадали пять человек

На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Культура

Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Футбол

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла

Обновлено в 01:23
Кино

В России разработают правила кинопроката

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что представители российской киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 09:07
Политика

Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса

Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
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Кафу
Бразильский футболист
Бразильский футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. В 2002 и в 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд.
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