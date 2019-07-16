Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится в сложном финансовом положении. Футбольное агентство, которым владеет 49-летний бразилец последние 15 лет, понесло огромные финансовые потери. Из-за этого он был вынужден продать часть собственности.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Происшествия Гидросамолет разбился в Канаде, трое человек погибли Как сообщает телеканал CTV, одномоторный гидросамолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в районе озера Мистатин в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Политика Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400 Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.

Политика Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туристов Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.

Кино Скончалась актриса Ольга Вяликова Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.

Политика ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.

Общество В работе Instagram и Facebook произошел сбой В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Армия и оружие Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер "Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.

Авто Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.

Политика Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.

Политика Силуанов назвал причину распада СССР Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Спорт Российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, в допинг-пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен кокаин.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Происшествия В Москве в ДТП пострадали пять человек На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.

Культура Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Кино В России разработают правила кинопроката Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что представители российской киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.