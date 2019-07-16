Футбол
Кафу находится на грани банкротстваСпорт-Экспресс 09:38
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится в сложном финансовом положении. Футбольное агентство, которым владеет 49-летний бразилец последние 15 лет, понесло огромные финансовые потери. Из-за этого он был вынужден продать часть собственности.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Гидросамолет разбился в Канаде, трое человек погибли
Как сообщает телеканал CTV, одномоторный гидросамолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в районе озера Мистатин в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Обновлено в 16:15
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Политика
Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено в 13:03
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика
ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств
Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.
Обновлено в 11:55
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:07
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
Обновлено в 12:40
Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:26
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Спорт
Российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин
По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, в допинг-пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен кокаин.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Культура
Беглов рассказал о дружбе Санкт-Петербурга с Москвой
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Москве в ДТП пострадали пять человек
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Культура
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Кино
В России разработают правила кинопроката
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что представители российской киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 09:07
Политика
Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса
Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15