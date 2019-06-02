Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкойRT на русском 07:55

Все-таки, она чертовски хорошо смотрелась вчера на поле даже эти десять секунд. Хоть я и не люблю блондинок — есть несколько исключений, но она впечатлила.

Самый титулованный теннисист России и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.

Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкой

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