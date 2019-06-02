Футбол

Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкойRT на русском 07:55

Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы площадки. Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.
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Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкой

RT на русском07:55

Кафельников о девушке в купальнике в финале ЛЧ: «Она чертовски хорошо смотрелась на поле»

Sport24.ru05:14

Кафельников о девушке в финале ЛЧ: она чертовски хорошо смотрелась на поле

РИА Новости06:01

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров

Газета.Ru07:31
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
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В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
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Происшествия

СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье

Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
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Почему война из Украины придет и в ваш дом

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