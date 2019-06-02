Футбол
Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкойRT на русском 07:55
Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы площадки. Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
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