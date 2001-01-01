Футбол
Кафанов может войти в тренерский штаб «Ростова»Soccer.ru вчера в 09:41
В ближайшее время тренерский штаб «Ростова» может пополнить Виталий Кафанов. Сегодня он покинул "Рубин", где работал тренером вратарей.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Политика
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
Обновлено в 14:20
Футбол
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв «Рубин»
Футболисты московского "Локомотива" вышли в полуфинал Кубка России, обыграв казанский "Рубин".
Обновлено в 13:01
Политика
На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборов
Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах.
Обновлено в 13:28
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Экономика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 6 июня 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Политика
Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата
Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей
В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено в 13:26
Политика
В совет директоров «ЛУКОЙЛа» выдвинут экс-канцлер Австрии
В совет директоров "ЛУКОЙЛа" входят 11 человек. Номинированные Николаев, Теплухин, Шаталов, Шюссель ранее в СД нефтекомпании не выдвигались.
Обновлено в 12:06
Экономика
Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Происшествия
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
ВВС Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
ВВС Индии сообщили, что все истребители Су-30, которые участвовали в воздушном бою с самолетами ВВС Пакистана 27 февраля, благополучно вернулись на базу.
Обновлено в 11:40
Политика
Telegram призвал выйти на митинг против «изоляции рунета»
Пользователи мессенджера Telegram получили уведомление с призывом выйти на согласованный митинг против «изоляции рунета» в Москве и других городах.
Обновлено в 13:18
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз
Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался в среду, 6 марта.
Обновлено в 10:38
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Футбол
ФИФА за 4 года заработала 6,4 миллиарда долларов
ФИФА подготовила отчет о доходах за четырехлетний цикл. Организация заработала 6,4 миллиарда долларов, сообщает AP.
Обновлено в 08:56
Наука
Ученые наконец выяснили почему вымерли динозавры
Динозавры вымерли не из-за климатических изменений, как предполагалось ранее, а из-за удара астероида. Об этом пишет Nature Communications.
Обновлено в 14:17
Экономика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Экономика
Газпромбанк вышел из капитала «Мегафона»
Владевший 18,96% акций «МегаФона» Газпромбанк полностью вышел из капитала оператора, следует из сообщения банка на портале раскрытия информации.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Экономика
Козак: Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля
Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 13:41
Авто
Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом
Обновлено в 08:27
Общество
В России поднимут штрафы за оскорбление госсимволов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании, которое состоится сегодня, намерен поддержать поправки ко второму чтению об увеличении штрафов за фейковые новости и оскорбление государства и его символов.
Обновлено вчера в 02:50