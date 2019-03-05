«Рубин» объявил об уходе тренера вратарей КафановаЧемпионат 09:37

Тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов покинул клуб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Авто Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, который считается самым дорогим автомобилем в мире.

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