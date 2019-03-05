Футбол

Кафанов может войти в тренерский штаб «Ростова»Soccer.ru вчера в 09:41

В ближайшее время тренерский штаб «Ростова» может пополнить Виталий Кафанов. Сегодня он покинул "Рубин", где работал тренером вратарей.
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Кафанов близок к возвращению в «Ростов»

Матч ТВ01:01

Как Бекиич потерял Витальича: «Рубин» не в силах удержать даже Кафанова

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:50

Кафанов ушел из «Рубина». Он вырастил Рыжикова, перезапустил Джанаева и ставил лучшие стандарты в РПЛ

Sports.ru02:50

Экс-тренер вратарей «Рубина» Кафанов будет работать в «Ростове»

Sport24.ru01:46

Президент «Ростова» провел переговоры с Кафановым

Спорт-Экспрессвчера в 23:00

Тренер вратарей Кафанов попрощался с «Рубином»

Чемпионатвчера в 16:02

«Рубин» покинул тренер вратарей Виталий Кафанов

Татар-информвчера в 09:50
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Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Общество

Доренко потребовал убрать могилу Сталина с Красной площади

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко обратился к Федеральному собранию, правительству и администрации президента с требованием убрать могилу Иосифа Сталина с Красной площади.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Пятеро российских моряков получили тюремные сроки в Южной Корее

Суд Южной Кореи приговорил к реальным тюремным срокам пятерых российских моряков с судна «Палладий».
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Украинский журналист-оппозиционер ответил на обвинения СБУ

Украинский журналист-оппозиционер Владимир Скачко ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в призыве к нарушению территориальной целостности страны.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Обновлено в 01:17
Политика

Северная Корея восстанавливает ракетный полигон

Обновлено в 03:17
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Обновлено в 02:14
Происшествия

Из банковского сейфа в Москве украли валюту на 45 млн руб

В пересчете на рубли материальный ущерб оценивается в 45,4 млн руб. По данным МВД, сообщение о краже денег поступило 5 марта, а деньги были похищены в период с 12 ноября 2018 года по утро 4 марта 2019 года.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

"Женщина из корыстных побуждений разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери", - говорится в сообщении СК.
Обновлено в 03:35
Экономика

Куда российские богачи теперь вкладывают накопления

Компания впервые детально исследовала инвестиции людей со свободными активами от $30 млн из разных регионов мира – Африки, Азии, Австралии, Европы, Латинской Америки, Среднего Востока, Северной Америки, России и СНГ.
Обновлено в 02:57
Культура

Путин поздравил Михаила Жванецкого с юбилеем

Сегодня, 6 марта, президент России Владимир Путин поздравил известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого с юбилеем.
Обновлено в 02:59
Спорт

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:57
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели, гололедице и сильном ветре

Обновлено в 02:36
Общество

Иностранный фастфуд по распространению в России обогнал ретейл

Burger King стал самой массово представленной международной сетью в России, следует из отчета Retail Destination Russia, подготовленного компанией JLL (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Генштаб высказался против отказа от призыва в армию

В Генеральном штабе России назвали полный отказ от призыва в армию нецелесообразным, так как РФ нужно накапливать «военно-обученный людской ресурс».
Обновлено в 01:50
Происшествия

Таксист в Приморье облил зеленкой пассажира за неоплаченную поездку

Обновлено в 01:52
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Ставропольском крае погибли шесть человек, сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 00:24
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX дебютировал в Женеве

Японский бренд Mitsubishi в рамках автосалона в Женеве официально представил обновленный кроссовер Mitsubishi ASX.
Обновлено в 02:52
Общество

Алкогольный регулятор выдал «Яндекс.Маркету» предостережение

Росалкогольрегулирование выдало «Яндекс.Маркету» предостережение о недопустимости нарушения закона, запрещающего дистанционную продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Хабаровские полицейские сняли с рейса двух авиадебоширов из Бурятии

Двух жителей Республики Бурятия 33 и 37 лет сняли с готовящегося к вылету самолета Хабаровск - Иркутск сотрудники полиции.
Обновлено в 03:07
ЖКХ

Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 02:05
Общество

Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах

В апреле 2018 года сообщалось, что гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев назвал штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский «дикостью и маразмом».
Обновлено в 02:30
Политика

Экс-президента Южной Кореи освободят под залог

Бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака освободят сегодня под залог. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на решение Высшего суда Сеула.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Афганистане ликвидировали напавших на строительную компанию боевиков

Обновлено в 02:49
Происшествия

Белгородец попытался убить себя перед областным правительством

В Белгороде в ночь на 6 марта мужчина попытался покончить с собой на Соборной площади перед зданием областного правительства, сообщил портал «БелПресса».
Обновлено в 03:07
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Виталий Витальевич Кафанов
Футболист
Советский, казахстанский и туркменский футболист, вратарь; ныне - тренер вратарей в российском клубе «Рубин».
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