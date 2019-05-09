Футбол
Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и КокоринуГоворит Москва 11:41
В интервью РБК Рамзан Кадыров отметил, что нахождение в тюрьме может ещё больше отдалить Мамаева и Кокорина от профессионального спорта.
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Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл
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В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
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Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
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Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
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«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100
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В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
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Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Общество
США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 миллионов человек
Министерство юстиции США сообщило в четверг, что предъявило обвинения китайской хакерской группировке в хищении персональных данных 78 миллионов человек.
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Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Транспорт
На желтой ветке московского метро произошел сбой
В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Трамп отказался называть Россию врагом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 14:38
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Обновлено в 10:09
Финансы
ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля
Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Политика
Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС после выборов в ЕП
Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.
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Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона
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Футбол
Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".
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Обновлено в 15:28
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Обновлено в 12:10
Политика
Бывший президент Бразилии Мишел Темер сдался полиции
Бывший президент Бразилии Мишел Темер приехал в штаб-квартиру полиции в Сан-Паулу после того, как суд постановил вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.
Обновлено в 16:34