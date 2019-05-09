Футбол

Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и КокоринуГоворит Москва 11:41

В интервью РБК Рамзан Кадыров отметил, что нахождение в тюрьме может ещё больше отдалить Мамаева и Кокорина от профессионального спорта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кадыров ждет Мамаева и Кокорина в «Ахмате»

Газета.Ru10:31

Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:22

Кадыров заговорил о больших проблемах в российском футболе

Спорт-Экспресс08:15

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Lenta.ruвчера в 17:13

Кадыров предложил реформировать российский футбол после приговора Кокорину и Мамаеву

URA.Ruвчера в 16:42

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

РИА Новости09:02

Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе

РБКвчера в 15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Общество

Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Обновлено в 14:10
Происшествия

Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко

Обновлено в 15:41
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения

Пресненский районный суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения, передает корреспондент RNS.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин в День Победы рассказал о том, как его дедушка прошел всю войну

Обновлено в 07:51
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100.
Обновлено в 11:19
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Футбол

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Обновлено в 05:10
Общество

США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 миллионов человек

Министерство юстиции США сообщило в четверг, что предъявило обвинения китайской хакерской группировке в хищении персональных данных 78 миллионов человек.
Обновлено в 16:41
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Транспорт

На желтой ветке московского метро произошел сбой

В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Экономика

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Трамп отказался называть Россию врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 14:38
Политика

В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Финансы

ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля

Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика

Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС после выборов в ЕП

Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.
Обновлено в 11:56
Политика

Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона.
Обновлено в 16:15
Футбол

Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".
Обновлено в 15:37
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

Соединенные Штаты разработали специальную высокоточную ракету R9X, которая может поражать цель выбрасывающимися лезвиями.
Обновлено в 12:10
Политика

Бывший президент Бразилии Мишел Темер сдался полиции

Бывший президент Бразилии Мишел Темер приехал в штаб-квартиру полиции в Сан-Паулу после того, как суд постановил вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.
Обновлено в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное