В четверг в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-24" глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета.

с чего всё началось

И еще больше, если бы нам не мешали. Правительство сократило федеральную целевую программу в республике. Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы - запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти могли бы сделать для развития республики больше, если бы федеральный центр не сократил финансирование федеральной целевой программы развития Чечни. По словам Кадырова, республике выделили только 75 миллиардов рублей.

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