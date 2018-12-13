Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти могли бы сделать для развития республики больше, если бы федеральный центр не сократил финансирование федеральной целевой программы развития Чечни. По словам Кадырова, республике выделили только 75 миллиардов рублей.
РИА Новости07:13
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И еще больше, если бы нам не мешали. Правительство сократило федеральную целевую программу в республике. Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы - запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?
— Рамзан Кадыров, российский политикГазета.Ru 09:11
с чего всё началось
В четверг в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-24" глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета.Вести.Ru04:50
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