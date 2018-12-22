Политика

Кадыров заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы РФ
REGNUM
15:17

Глава Чечни Рамзан Кадыров в будущем не планирует баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Об этом сам политик заявил в эфире телеканала «Москва 24». По его словам, политическую карьеру он намерен завершить будучи руководителем республики.
REGNUM15:17
Рамзан Кадыров
Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики.
— Рамзан Кадыров, российский политикLenta.ru 14:05

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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