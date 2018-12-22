Политика
Кадыров заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы РФ
Кадыров заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы РФREGNUM15:17
Глава Чечни Рамзан Кадыров в будущем не планирует баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Об этом сам политик заявил в эфире телеканала «Москва 24». По его словам, политическую карьеру он намерен завершить будучи руководителем республики.
REGNUM15:17
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Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики.
— Рамзан Кадыров, российский политикLenta.ru 14:05
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