Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, как хочет завершить карьеру. "Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона", — заявил глава республики в интервью передаче "Важная персона".

Кадыров заявил, что не хочет быть президентом

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