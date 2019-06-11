Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и ДагестанаГазета.Ru вчера в 16:03
Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.
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Магомед Даудов: «Мы не позволим на нашей территории делать неправомерные действия»
Чеченская Республика Сегодня10:43
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика
Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД
Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России
Дилеры LADA в России начали продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Футбол
Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»
Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
Обновлено в 10:52
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Политика
Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле
Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Кино
Сын Павла Лунгина представил свой фильм в конкурсе «Кинотавра»
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Политика
Продление «крымских санкций» согласовано постпредами стран Евросоюза
Решение о продлении пакета ограничительных мер по Крыму и Севастополю согласовано подготовительным комитетом постпредов стран Евросоюза и направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.
Обновлено в 06:14
Спорт
Россиянин Штыль получит серебро ОИ-2012 после дисквалификации литовца
Спортсмен, который занял второе место в соревнованиях, был отстранен из-за нарушения антидопинговых правил Российский гребец-каноист Иван Штыль получит "серебро" Олимпиады 2012 года после того, как его соперник - литовец Евгений Шуклин, был дисквалифицирован из-за несоблюдения антидопинговых правил.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro представят 12 июня
Компания Xiaomi в конце прошлого месяца анонсировала флагманскую серию смартфонов Redmi K20 в Китае.
Обновлено 09 июня в 16:27
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35