Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и ДагестанаГазета.Ru вчера в 16:03

Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.

Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана

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Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.

Происшествия Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.

Авто Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России Дилеры LADA в России начали продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.

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Политика Парубий подписал закон об импичменте президента Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.

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