Кадыров высказался о ситуации на границе с ДагестаномГазета.Ru вчера в 23:40

с чего всё началось

Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю: не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, жителям Дагестана не следует поддаваться на провокации.

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Технологии Компания Uber проведет испытания воздушного такси в Австралии Uber намерена провести испытания воздушного такси в австралийском городе Мельбурне.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Политика Тимошенко заявила об упадке украинской экономики Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.

Футбол «Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо».

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Общество Робот Клиоша расскажет 12 июня об истории России в «Одноклассниках» Музей современной истории России запустит в "Одноклассниках" первую виртуальную экскурсию, которую проведет экскурсовод и экспонат музея, робот по имени Клиоша.

Футбол Мбаппе не оценил шутку игрока сборной Андорры после матча Полузащитник сборной Андорры Кристиан Мартинес подшутил над форвардом команды Франции Килианом Мбаппе после очной встречи команд, которая завершилась победой французов со счетом 4:0. Игра проходила в Андорре в рамках 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Энергетика Представитель Зеленского призвал «Газпром» исполнять решение суда Ранее Стокгольмский арбитраж принял решение о том, что поставки газа на Украину должны быть дешевле, чем было установлено контрактом Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус призвал компанию "Газпром" исполнять решение Стокгольмского арбитража.

Политика Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.

Авто В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.

Армия и оружие На Среднем Урале пройдёт международный форум «Армия-2019» Мощь российского оружия представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», он пройдет с 28 по 30 июня на полигоне Свердловский.

Общество Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.

Происшествия В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Политика Климкин признал невозможность скорого вступления Украины в Евросоюз Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что если Украина хочет оказаться в рядах стран — членов НАТО и в Европейском союзе хотя бы через 10 лет, то руководству страны нужно начинать переговоры уже завтра.

Гаджеты Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора» Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.

Общество Британец выиграл в лотерею $156 млн Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн (£123 млн).

Здоровье Депздрав рекомендовал не есть мороженое в жару Столичный Департамент здравоохранения не рекомендует употреблять мороженое в жаркую погоду.

Общество Николай Дроздов покинул программу «В мире животных» Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.