Кадыров высказался о ситуации на границе с ДагестаномГазета.Ru вчера в 23:40

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, жителям Дагестана не следует поддаваться на провокации.

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

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