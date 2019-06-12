Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с ДагестаномГазета.Ru вчера в 23:40

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, жителям Дагестана не следует поддаваться на провокации.
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Эльдар Иразиев: «Такая ситуация между Чечней и Дагестаном сложилась из-за неуклюжих действий некоторых людей»

Чеченская Республика Сегодня06:00

Рамзан Кадыров пригрозил своим критикам сломать пальцы и вырвать языки

Эхо Москвы07:08

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Кавказский узел10:03

Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней

РИА Новости08:06

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Газета.Ruвчера в 23:40

Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней

РБКвчера в 21:18

Кадыров призвал не поддаваться на провокации по вопросу границы между Чечней и Дагестаном

ТАССвчера в 21:09
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено в 10:19
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную атаку Израиля

Обновлено вчера в 23:37
Политика

Афганистан признан самой опасной страной мира в 2018 году

Афганистан занял первое место в списке самых опасных стран мира по итогам 2018 года согласно исследованию Института экономики и мира (IEP).
Обновлено в 09:52
Политика

Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения

Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Политика

Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

В Судане пресечена попытка нового военного переворота.
Обновлено в 09:41
Политика

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета

Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Экономика

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Футбол

Роналду обратился к трофею Лиги наций

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал снимок с кубком Лиги наций.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Хабиб Нурмагомедов дал оценку ситуации на границе Чечни и Дагестана

Обновлено вчера в 15:19
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Екатерина Климова сделала новую татуировку на ноге

У самой 41-летней актрисы есть татуировка на бедре и правой ноге в виде летящих бабочек.
Обновлено в 09:12
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси может пополнить состав итальянской "Ромы", сообщает Sport24.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Пулково пассажирам ночью 3 часа пришлось ждать рейса до Антальи

Обновлено вчера в 22:59
Общество

В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ

В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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