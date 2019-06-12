Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с ДагестаномГазета.Ru вчера в 23:40

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, жителям Дагестана не следует поддаваться на провокации.
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Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Газета.Ruвчера в 23:40

Эльдар Иразиев: «Такая ситуация между Чечней и Дагестаном сложилась из-за неуклюжих действий некоторых людей»

Чеченская Республика Сегодня06:00

Кадыров призвал не вестись на провокации в вопросе границы с Дагестаном

Московский Комсомолец01:50

Рамзан Кадыров пригрозил своим критикам сломать пальцы и вырвать языки

Эхо Москвы07:08

Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней

РБКвчера в 21:18

Кадыров призвал не поддаваться на провокации по вопросу границы между Чечней и Дагестаном

ТАССвчера в 21:09

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

РИА Новостивчера в 17:44
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Армия и оружие

На вооружение российской армии поступил новейший пистолет «Удав»

Обновлено в 04:53
Экономика

Чистая прибыль Inditex в I квартале 2019-2020 фингода выросла до 734 млн евро

Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (закончился 30 апреля) увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим фингодом, до 734 миллионов евро, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:29
Политика

Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания

Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Волочкова о взаимоотношениях с Собчак: «Всегда пыталась меня унизить»

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова затронула тему взаимоотношений с Ксенией Собчак.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика

Комиссар Совета Европы проверит соблюдение прав человека в Крыму

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым с 7 по 11 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика

Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью

Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
Авто

Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos

Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Общество

В Башкирии ожидаются град и грозы

Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, временами порывы до 16 метров в секунду.
Обновлено в 05:37
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие

Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку

7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Общество

В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского

Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского.
Обновлено в 05:16
Баскетбол

Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы

Обновлено в 04:25
Общество

Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено вчера в 10:15
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено вчера в 04:31
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в его семействе

Обновлено в 06:37
Общество

От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый кот

Обновлено в 06:51
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Юрий Соломин: Мы с женой Ольгой прожили вместе 62 года

Обновлено вчера в 18:01
Спорт

Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга

Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено вчера в 13:12
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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