Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейскогоРоссийская газета 13:37

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского. Соответствующее заявление опубликовано в одной из соцсетей политика.
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Рамзан Кадыров
Мы победили отряды международных террористов, состоящие из десятков тысячи человек, восстановили республику, дали возможность учиться, работать, достойно жить. Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры будут в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России.
— Рамзан Кадыров, российский политикDaily Storm 13:30

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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