Происшествия
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейскогоРоссийская газета 13:37
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского. Соответствующее заявление опубликовано в одной из соцсетей политика.
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Мы победили отряды международных террористов, состоящие из десятков тысячи человек, восстановили республику, дали возможность учиться, работать, достойно жить. Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры будут в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России.
— Рамзан Кадыров, российский политикDaily Storm 13:30
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