Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в ЧечнеГоворит Москва 13:52
По мнению Кадырова, человек мог пойти на убийство из-за «новшества западных стран». Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Напомним, инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте в Ачхой-Мартановском районе.
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