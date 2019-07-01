Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в ЧечнеГоворит Москва 13:52

По мнению Кадырова, человек мог пойти на убийство из-за «новшества западных стран». Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Напомним, инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте в Ачхой-Мартановском районе.
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Говорит Москва13:52

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«Говорят, террористам нужно предложить чашку кофе»: Кадыров прокомментировал нападение в Чечне

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)12:56
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
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GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

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Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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Общество

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Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

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Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Политика

США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Наука

На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
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Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Экономика

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Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
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Космос

ФИАН: Китай и Европа могут создать приборы для проекта «Миллиметрон»

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Происшествия

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В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
Обновлено в 19:35
Происшествия

Увеличилось количество погибших при наводнении в Иркутской области

По неофициальным данным, количество погибших во время паводка в Иркутской области увеличилось до 14 человек.
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С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
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Энергетика

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ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
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Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
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Менеджер Нурмагомедова высказался по поводу завершения карьеры бойца

Обновлено в 19:43
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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