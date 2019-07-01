Происшествия
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейскогоРоссийская газета 13:37
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского. Соответствующее заявление опубликовано в одной из соцсетей политика.
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«Говорят, террористам нужно предложить чашку кофе»: Кадыров прокомментировал нападение в Чечне
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)12:56
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Бобровский стал игроком «Флориды»
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Происшествия
В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
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77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник Северной Осетии
Вопросов на повестке дня было много. Например, стало известно, что 77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник.
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CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
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Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено в 16:37
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
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Теннис
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Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Что касается стоимости подобных мини-концертов, то за выход на сцене обойдется публике в 350 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Финансы
ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов
Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54
Авто
Россиянам снова стала доступна госпрограмма на первый автомобиль
Россиянам снова стала доступна госпрограмма на покупку первого или семейного автомобиля.
Обновлено в 15:02
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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Депутат Госдумы предупредил об опасности солнечного затмения
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Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Политика
Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине
Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
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Обновлено в 18:11
Армия и оружие
Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам
Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
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Специалисты AnTuTu назвали самые быстрые смартфоны в июне
AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых быстрых смартфонов под управлением Android.
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Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
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Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено в 15:48