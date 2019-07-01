Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейскогоРоссийская газета 13:37

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского. Соответствующее заявление опубликовано в одной из соцсетей политика.
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Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне полицейского

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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