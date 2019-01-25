Политика
Кадыров вступился за российскую журналистку СкабеевуРИА Новости вчера в 17:02
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с депутатом Верховной рады Бориславом Березой и российской журналисткой Ольгой Скабеевой, призвав украинского парламентария извиниться перед ней.
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Обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков.
— Рамзан Кадыров, российский политикNews.ru вчера в 18:00
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Кадыров заступился за российскую журналистку, которую толкнул депутат Рады
RT на русскомвчера в 20:17
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