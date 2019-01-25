Кадыров вступился за российскую журналистку СкабеевуРИА Новости вчера в 17:02

Обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков.

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