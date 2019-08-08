Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме ШамилеКавказский узел 00:05
8 августа агентство "Чечня сегодня" на своем канале в Youtube опубликовало видеообращение Кадырова к дагестанцам, в котором он раскритиковал их реакцию на свое интервью, где он говорил об имаме Шамиле. В частности, он подверг критике призывы выйти в Махачкале с протестами против его слов.
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Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.
— Хизри Шихсаидов, российский политикURA.Ru вчера в 09:39
с чего всё началось
В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.Чеченская Республика Сегодня07 августа в 03:48
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Кадыров откровенно поговорил с дагестанцами по поводу имама Шамиля
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 08:52
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
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