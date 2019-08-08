В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.

с чего всё началось

Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.

8 августа агентство "Чечня сегодня" на своем канале в Youtube опубликовало видеообращение Кадырова к дагестанцам, в котором он раскритиковал их реакцию на свое интервью, где он говорил об имаме Шамиле. В частности, он подверг критике призывы выйти в Махачкале с протестами против его слов.

Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле

Армия и оружие Американский беспилотник разбился под Багдадом Утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что к северу от Багдада разбился американский беспилотник.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Общество В Госдуму внесен законопроект об увеличении зарплат медиков и учителей Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить, что зарплата медиков, педагогов и работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях, не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума.

Экономика В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения Расследование поставок на оборонный завод китайских станков под видом отечественных начало Управление ФСБ по Пермскому краю, 9 августа сообщает газета «Коммерсантъ».

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS Спекуляции и слухи о собственной операционной системе Huawei появились после того, как Google приостановила действие лицензии на Android компании в мае, после решения правительства США включить Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских компаний.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Общество Названа зарплата российских космонавтов Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.

Происшествия Дороги Твери затопило за одну ночь Очевидцы выкладывают фото и видео, как машины форсируют лужи Дороги Твери затопило.

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.

Наука Учёные назвали любимую группу крови комаров Исследования учёных из Сибирского государственного медицинского определили «любимую» группу крови комаров.

Экономика Акции UC Rusal подешевели на 10% после публикации отчетности Акции UC Rusal в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели на 10,2% после публикации отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского» Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.