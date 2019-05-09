Футбол

Кадыров возмущен приговором Кокорина и МамаеваGazeta.SPb 05:01

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров крайне недоволен обвинительным приговором, который был вынесен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Кадыров ждет Мамаева и Кокорина в «Ахмате»

Газета.Ru10:31

Кадыров заговорил о больших проблемах в российском футболе

Спорт-Экспресс08:15

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Lenta.ruвчера в 17:13

Кадыров заявил о проблемах в футболе после суда над Кокориным и Мамаевым

Телеканал 360°вчера в 20:37

Кадыров предложил реформировать российский футбол после приговора Кокорину и Мамаеву

URA.Ruвчера в 16:42

Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:22

Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе

РБКвчера в 15:56
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество

«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»

Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Водитель сбил пешехода и скрылся в Жуковском

Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП в Жуковском.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчера и пилота лайнера SSJ 100

Согласно опубликованным переговорам диспетчера с пилотом, посадка происходила в штатном режиме.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Память жертв карательной акции 2014 года почтили в Мариуполе

Жители Мариуполя почтили память погибших защитников Донбасса и правоохранителей во время нападения нацистских карательных батальонов.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено в 17:38
Происшествия

У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час

Обновлено в 20:27
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Политика

Филарет решил восстановить «Киевский патриархат»

Обновлено в 21:22
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Музыка

На Дворцовой площади состоится праздничный концерт в честь Дня Победы

Обновлено в 07:00
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 05:35
Происшествия

В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу

Обновлено в 19:05
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 08:07
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено в 17:47
Общество

Проглотивший осу кот покорил соцсети

В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под ареста

Информатора организации арестовали в начале марта после того, как в суде она отказалась отвечать на вопросы о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Футбол

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в Латакии и Алеппо

Обновлено в 16:11
Космос

Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну

Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос презентовал макет космического аппарата для высадки на поверхность Луны.
Обновлено в 20:59
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Хоккеист Макаров не удовлетворил желание Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева разочаровалась в способностях молодого супруга хоккеиста Игоря Макарова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Наталия Бочкарева открыла актерскую школу для детей

Всех желающих приглашаю на День открытых дверей "Школы-студии Наталии Бочкаревой". Наталия Бочкарева имеет два профильных образования.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба

Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 21:44
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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