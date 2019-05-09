Футбол
Кадыров возмущен приговором Кокорина и МамаеваGazeta.SPb 05:01
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров крайне недоволен обвинительным приговором, который был вынесен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество
«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»
Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Водитель сбил пешехода и скрылся в Жуковском
Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП в Жуковском.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчера и пилота лайнера SSJ 100
Согласно опубликованным переговорам диспетчера с пилотом, посадка происходила в штатном режиме.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Память жертв карательной акции 2014 года почтили в Мариуполе
Жители Мариуполя почтили память погибших защитников Донбасса и правоохранителей во время нападения нацистских карательных батальонов.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Политика
Филарет решил восстановить «Киевский патриархат»
Обновлено в 21:22
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу
Обновлено в 19:05
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 08:07
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено в 17:47
Общество
Проглотивший осу кот покорил соцсети
В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под ареста
Информатора организации арестовали в начале марта после того, как в суде она отказалась отвечать на вопросы о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Футбол
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Космос
Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну
Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос презентовал макет космического аппарата для высадки на поверхность Луны.
Обновлено в 20:59
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Хоккеист Макаров не удовлетворил желание Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева разочаровалась в способностях молодого супруга хоккеиста Игоря Макарова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Наталия Бочкарева открыла актерскую школу для детей
Всех желающих приглашаю на День открытых дверей "Школы-студии Наталии Бочкаревой". Наталия Бочкарева имеет два профильных образования.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 21:44