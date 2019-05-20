Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями ЛенинаГазета.Ru 12:39
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно Крыма его разочаровали.
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Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Политика
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Эксперт сомневается, что миллионы украинцев, которые "легализовались, натурализовались по всему миру от Новой Зеландии до России", услышат и поддержат призыв Владимира Зеленского вернуться поднимать Украину.
Обновлено в 12:05
Финансы
Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено в 12:17
Авто
Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Политика
Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал письмо детей арестованной в США по делу об их похищении гражданки РФ Богданы Осиповой госсекретарю США Майку Помпео на встрече в Сочи 14 мая, сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Обновлено в 13:29
Экономика
В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян
Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Транспорт
В России временно ограничат движение большегрузов
Движение большегрузного транспорта в России будет временно ограничено в период с 20 мая по 31 августа.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Посольство РФ направило ноту в Британию из-за публикаций о Солсбери
Посольство России направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть данные в статье Guardian по случившемуся в Солсбери.
Обновлено в 09:10
Политика
Кравчук призвал Россию поверить в Зеленского и Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук сразу после инаугурации Владимира Зеленского в Киеве в рамках политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» обратился к российскому государству с просьбой поверить в нового украинского лидера.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено 17 мая в 15:28
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Террористы атаковали авиабазу Хмеймим
В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 05:25
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Обновлено в 07:49
Футбол
Рубин — Анжи 0:0
Обновлено в 13:51
Политика
Иран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре раза
Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53