Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями ЛенинаГазета.Ru 12:39

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно Крыма его разочаровали.

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