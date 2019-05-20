Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями ЛенинаГазета.Ru 12:39
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно Крыма его разочаровали.
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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.
— Рамзан Кадыров, российский политикРИА Новости 14:00
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