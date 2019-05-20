Политика

Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями ЛенинаРБК 11:33

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина

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