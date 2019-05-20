Политика

Кадыров сравнил Зеленского с ЛенинымМосковский Комсомолец 11:45

Новый глава Украины Владимир Зеленский сразу, как только стал президентом, раздал всем обещания, как в свое время Владимир Ленин, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Настоящий президент не должен говорить фантастических фраз, считает лидер Чечни.
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Рамзан Кадыров
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.
— Рамзан Кадыров, российский политикРИА Новости 14:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение лежит за Тегераном.
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Зеленский задекларировал доходы и имущество

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Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

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