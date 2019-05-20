Кадыров сравнил Зеленского с ЛенинымМосковский Комсомолец 11:45

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.

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